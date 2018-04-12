Медведев отсудил у УВЗ восемь тысяч рублей

Как выяснилось, УВЗ оплачивал Медведеву «донорские дни», но сумма рассчитывалась за восемь рабочих часов, в то время как рабочая смена сотрудника длилась 11,5 часа.

«В подтверждение своей позиции УВЗ представил только письмо сотрудника Минтруда , в котором прямо говорится, что это не правовая норма, а личное мнение», — пояснил Алексей Димитров.

В итоге Медведев отсудил у «Уралвагонзавода» около семи тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере одной тысячи рублей. Димитров отмечает, что подобные проблемы есть и у других сотрудников УВЗ, так что можно ожидать и новых исков.

Ранее пресс-служба УВЗ рассказывала корреспонденту «ФедералПресс», что они выплачивают «донорские» согласно трудовому законодательству. Официально комментировать ситуацию по поводу очередного проигрыша в суде собственному работнику в пресс-службе УВЗ отказались. «ФедералПресс» направил запрос.

Напоминаем, что накануне суд удовлетворил требования еще одного сотрудника «Уралвагонзавода», на которого было наложено незаконное взыскание. В производстве находится еще ряд исков к корпорации.