Медведев отсудил у УВЗ восемь тысяч рублей 

Иск против корпорации «Уралвагонзавод» подал электрогазосварщик Андрей Медведев. Как пояснил «ФедералПресс» Димитров, по закону доноры крови имеют право на оплачиваемый выходной.
Как выяснилось, УВЗ оплачивал Медведеву «донорские дни», но сумма рассчитывалась за восемь рабочих часов, в то время как рабочая смена сотрудника длилась 11,5 часа.
«В подтверждение своей позиции УВЗ представил только письмо сотрудника Минтруда, в котором прямо говорится, что это не правовая норма, а личное мнение», — пояснил Алексей Димитров.
В итоге Медведев отсудил у «Уралвагонзавода» около семи тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере одной тысячи рублей. Димитров отмечает, что подобные проблемы есть и у других сотрудников УВЗ, так что можно ожидать и новых исков.
Ранее пресс-служба УВЗ рассказывала корреспонденту «ФедералПресс», что они выплачивают «донорские» согласно трудовому законодательству. Официально комментировать ситуацию по поводу очередного проигрыша в суде собственному работнику в пресс-службе УВЗ отказались. «ФедералПресс» направил запрос.
Напоминаем, что накануне суд удовлетворил требования еще одного сотрудника «Уралвагонзавода», на которого было наложено незаконное взыскание. В производстве находится еще ряд исков к корпорации.