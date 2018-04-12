Экипаж сбитого в Афганистане вертолета просит помочь вернуться в Молдавию

КИШИНЕВ , 12 апр — РИА Новости . Пилот Лионел Буруянэ и инженер Михаил Крихан, попавшие в плен к талибам в 2015 году, когда их вертолет был сбит в Афганистане , просят помочь им вернуться домой, сообщает молдавский телеканал Jurnal TV.

Вертолет, разбившийся 24 ноября с 18 пассажирами и тремя членами молдавского экипажа, выполнял в Афганистане гражданскую миссию. Экипаж работал на правительство США и оказывал содействие афганским силам безопасности. Вертолет был сбит талибами в провинции Фарьяб и упал на территории, которая находится под контролем боевиков «Талибана»*. В результате один из членов молдавского экипажа был убит. Его тело было доставлено в Молдавию 17 декабря. Как отмечают в Кишиневе, в плену у боевиков остаются два гражданина Молдавии.

"Уже почти два года я заперт здесь, не видел семью. Думаю о вас и так будет всегда, пока бьется мое сердце. Прошу, чтобы меня отпустили вместе с дядей Мишей, с которым я разделил беду, чтобы мы вернулись домой. Тех, кто будет смотреть это видео и решать нашу судьбу, от всей души прошу, умоляю вас, помогите!", — обратился ко всем в записи, опубликованной Jurnal TV.

Крихан добавил, что все это время они провели взаперти, не видели солнца, но надеются, что их сумеют вернуть домой.

Видеозапись была предоставлена руководителем «Нашей партии» Ренато Усатым. Он рассказал, что два года пытался вернуть соотечественников домой.

"Я делал все возможное, чтобы освободить этих людей: установил место их содержания в сентябре 2017 года. Одна группировка террористов уничтожила другую и наших молдаван забрали, чтобы потом продать. Властям Молдовы предложили выкупить их за 2 миллиона долларов, то есть по миллиону за каждого" — заявил в эфире Усатый.

По его словам, власти готовы пойти на такую сделку, но сам он выступает против такого решения, чтобы не финансировать террористов.