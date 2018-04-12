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Жители Волховского района останутся без водоснабжения из-за долгов
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Жители Волховского района останутся без водоснабжения из-за долгов 

Ivyborg.ru 1 час назад
ГУП «Леноблводоканал» приступает к пробной операции по ограничению услуг водоотведения среди населения Волховского района. В отношении потребителей-неплательщиков будет использоваться система «Барьер»: установка заглушки в канализационный стояк с крыши дома. Об этом ivbg.ru сообщили пресс-службе «Леноблводоканала»
Ограничение водоотведения будет распространяться на всех граждан, имеющих задолженность за два и более расчетных периода, как по Волхову, так и по Волховскому району.
Пробная операция пройдёт совместно с Управляющей компанией ООО «Сясьтройский ЖКС», которая обслуживает Сясьстройское городское поселение и Колчановское сельское поселение в отношении самых злостных неплательщиков. Во избежание коллапса УК проведёт подготовительные работы: прочистят канализационный стояк для установки заглушки.
Население Сясьстройского ГП — 13 800 чел. (порядка 20% населения попадает под категорию неплательщиков)
Население Колчановского СП — 2 800 чел. (порядка 10% населения попадает под категорию неплательщиков)
Задолженность населения на территории Волховского района за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения составляет 54,7 млн руб. Ежемесячно происходит прирост задолженности на 10%.
Должники будут предупреждены о последствиях, которые могут возникнуть в условиях ограничения водоотведения. Вся ответственность за использование водоснабжения в личных целях в период процедуры ограничения стоков ложится на плечи неплательщика.
К процедуре планируется приступить 17 апреля.
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