Жители Волховского района останутся без водоснабжения из-за долгов

ГУП «Леноблводоканал» приступает к пробной операции по ограничению услуг водоотведения среди населения Волховского района. В отношении потребителей-неплательщиков будет использоваться система «Барьер»: установка заглушки в канализационный стояк с крыши дома. Об этом ivbg.ru сообщили пресс-службе «Леноблводоканала»

Ограничение водоотведения будет распространяться на всех граждан, имеющих задолженность за два и более расчетных периода, как по Волхову , так и по Волховскому району.

Пробная операция пройдёт совместно с Управляющей компанией ООО «Сясьтройский ЖКС», которая обслуживает Сясьстройское городское поселение и Колчановское сельское поселение в отношении самых злостных неплательщиков. Во избежание коллапса УК проведёт подготовительные работы: прочистят канализационный стояк для установки заглушки.

Население Сясьстройского ГП — 13 800 чел. (порядка 20% населения попадает под категорию неплательщиков)

Население Колчановского СП — 2 800 чел. (порядка 10% населения попадает под категорию неплательщиков)

Задолженность населения на территории Волховского района за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения составляет 54,7 млн руб. Ежемесячно происходит прирост задолженности на 10%.

Должники будут предупреждены о последствиях, которые могут возникнуть в условиях ограничения водоотведения. Вся ответственность за использование водоснабжения в личных целях в период процедуры ограничения стоков ложится на плечи неплательщика.

К процедуре планируется приступить 17 апреля.