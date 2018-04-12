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Зачем на Ставролполье начали ставить лесополосы на кадастровый учёт?
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Зачем на Ставролполье начали ставить лесополосы на кадастровый учёт? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Кто за них будет отвечать?
«Довольно долго лесополосы в крае были бесхозными, — сообщила пресс-секретарь министерства имущественных отношений Ставропольского края Юлия Личковаха. — В том числе и по этой причине многие из них находятся в плохом состоянии. Мы даже точно не знаем, сколько лесополос сейчас в крае. В прошлом году внесли изменения в Земельный кодекс РФ, согласно которым все лесополосы необходимо поставить на кадастровый учёт. Планируем провести эту работу за несколько месяцев. После этого будем решать, какое краевое ведомство будет отвечать за них, минсельхоз или министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. К уходу за лесополосами планируем привлечь и сельхозпроизводителей».
По данным минсельхоза Ставрополья, на площади, превышающей 100 тысяч гектаров, лесополосы уже поставили на кадастровый учёт. А 90 лесополос передали в собственность края.
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