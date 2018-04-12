В одном из крупнейших ТРК Петербурга внедрят «умную» видеоаналитику от NtechLab

Ведущий разработчик алгоритмов по распознаванию лиц NtechLab интегрирует систему интеллектуальной видеоаналитики в торгово-развлекательный комплекс «Лето», один из крупнейших моллов на рынке Санкт-Петербурга . Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании.

Красноярске, Новокузнецке и Уфе. Проект реализуется совместно с российской девелоперской компанией Malltech, под управлением которой находятся пять торговых центров в Санкт-Петербурге, Новосибирске

Внедрение системы видеоаналитики позволит Malltech перераспределить покупательские потоки в ТРК «Лето», усовершенствовать навигацию, лучше адаптировать ассортимент товаров к потребностям посетителей. Таким образом компания планирует увеличить прибыль комплекса и окупить затраты на установку оборудования менее, чем за год.

В пилотном режиме в ТРК «Лето» биометрическая идентификация от NtechLab заработает в июне этого года. Всего к системе будет подключено 44 камеры, расположенные на всех входах и первом этаже торгового центра, посещаемость которого составляет более 50 тысяч человек в день.

Благодаря инновационной технологии распознавания лиц система позволяет с высокой точностью анализировать поток уникального трафика покупателей, собирая информацию о поведении посетителей торгового центра. На основе оперативно обрабатываемых визуальных данных появилась возможность, например, получать демографический срез покупателей (пол, возраст), определять число повторных посещений, анализировать время, проведенное посетителями в ТЦ, сравнивать поведение клиентов у различных арендаторов, фиксировать присутствие охраны комплекса и многое другое. Важно отметить, что система обрабатывает данные исключительно в обезличенной форме без идентификации конкретных людей и их персональных данных.

«На сегодняшний день статистику посещения всех наших ТРК мы получаем с помощью 2D и 3D датчиков, которые считывают пересечение линий посетителями в определенных точках. Однако этих данных было недостаточно для анализа поведения посетителей. Мы протестировали известные алгоритмы распознания на рынке и выбрали решение NtechLab за высокую точность результатов идентификации, а также за стабильность работы», — прокомментировал генеральный директор компании Malltech Николай Артеменко