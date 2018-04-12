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Милонов предложил ввести повышенный налог для работодателей, нанимающих мигрантов
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Милонов предложил ввести повышенный налог для работодателей, нанимающих мигрантов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Это будет стимулировать компании нанимать российские трудовые ресурсы, сообщил «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.
«В проблемах, связанных с мигрантами, в первую очередь виноваты работодатели, принимающие их на работу. Я предлагаю ввести для них повышенный налог. Это будет стимулирующей мерой нанимать на работу российские трудовые ресурсы», — сказал Милонов. Он отметил, что ранее выступал с такой инициативой, однако законопроект был отклонён.
В то же время депутат отметил, что в стране не хватает кадров рабочих профессий, поскольку в прошлом имела место тенденция к закрытию училищ. Также Милонов указал на необходимость введения медицинской страховки, которую мигранты должны будут оплачивать на въезде в нашу страну.
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