Милонов предложил ввести повышенный налог для работодателей, нанимающих мигрантов

«В проблемах, связанных с мигрантами, в первую очередь виноваты работодатели, принимающие их на работу. Я предлагаю ввести для них повышенный налог. Это будет стимулирующей мерой нанимать на работу российские трудовые ресурсы», — сказал Милонов. Он отметил, что ранее выступал с такой инициативой, однако законопроект был отклонён.

В то же время депутат отметил, что в стране не хватает кадров рабочих профессий, поскольку в прошлом имела место тенденция к закрытию училищ. Также Милонов указал на необходимость введения медицинской страховки, которую мигранты должны будут оплачивать на въезде в нашу страну.