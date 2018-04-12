Capsule8 выпустила платформу обнаружения атак нулевого дня для Linux

Capsule8 объявила об общей доступности Capsule8 1.0, платформы для обнаружения кибератак нулевого дня в реальном времени, способной работать в производственных масштабах.

Capsule8 1.0 была создана решать наиболее важные проблемы безопасности производственной среды в «контейнерных» и устаревших конфигурациях Linux в едином масштабируемом решении. Разработчики сообщают, что Capsule8 1.0 способна определить и решить проблемы безопасности связанные с уязвимостями Meltdown и Spectre.

«Обнаружение атак является важным направлением в средах микросервиса, таких как Lyft, где ожидаемое поведение хоста может варьироваться в зависимости от сервера. Архитектура и возможности обнаружения угроз Capsule8 впечатляют и идеально сочетаются с необходимостью быстрого обнаружения угрозы в режиме реального времени», — сказал Джеймс Аддисон, старший инженер безопасности в Lyft. «Мы рады видеть, что Capsule8 расширяет границы обнаружения кибератак».

Capsule8 1.0 при обнаружении атаки может автоматически прервать соединения и перезапустить рабочие нагрузки или предупредить пользователя сразу после обнаружения угрозы.

Новая платформа может взаимодействовать с системами управления предупреждениями, коммуникационными инструментами, приложениями SIEM и большими хранилищами данных, позволяющими командам безопасности отслеживать активность с помощью инструмента по своему выбору.