В России ужесточили ответственность за нарушения при госзакупках

Госдума в четверг приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс РФ , которые ужесточают ответственность за нарушения, допущенные в ходе госзакупок, в частности увеличиваются штрафы, а также вводится ответственность за подкуп работника контрактной службы, передает Федеральное агентство новостей

«Согласно принятому депутатами законопроекту, за нарушения в сфере госзакупок вводится штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет. За подкуп сотрудника, работающего в этой сфере, полагается штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет, а также штраф в размере до десятикратной суммы подкупа», — отмечается в сообщении.

Кроме того, за провокацию подкупа в сфере госзакупок закон предлагает наказывать штрафом до 200 тысяч рублей или лишать виновного свободы на срок до пяти лет.