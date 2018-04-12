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В России ужесточили ответственность за нарушения при госзакупках
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В России ужесточили ответственность за нарушения при госзакупках 

РИАМО 1 час назад
Госдума в четверг приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которые ужесточают ответственность за нарушения, допущенные в ходе госзакупок, в частности увеличиваются штрафы, а также вводится ответственность за подкуп работника контрактной службы, передает Федеральное агентство новостей.
«Согласно принятому депутатами законопроекту, за нарушения в сфере госзакупок вводится штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет. За подкуп сотрудника, работающего в этой сфере, полагается штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет, а также штраф в размере до десятикратной суммы подкупа», — отмечается в сообщении.
Кроме того, за провокацию подкупа в сфере госзакупок закон предлагает наказывать штрафом до 200 тысяч рублей или лишать виновного свободы на срок до пяти лет.
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