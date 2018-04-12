Открылась регистрация на международный молодежный форум «Байкал» 2018 года

МОСКВА , 12 апр — РИА Новости . Министерство по молодежной политике Иркутской области объявило о начале приема заявок на участие в международном молодежном форуме «Байкал», который будет проходить с 29 июня по 6 июля 2018 года, сообщается на сайте Росмолодежи.

В этом году образовательная программа пройдет по 10 актуальным направлениям: «Добровольчество», «Экологическое просвещение», «Политика», «Молодежное предпринимательство», «Диалог культур», «Наука и технологии», «Карьера», «Патриотика», «Медиа», «Цифровой Байкал». Главная тема форума — «Человеческий капитал молодежи как ресурс развития территории».

Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.