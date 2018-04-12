Дополнительное освещение появилось на фасадах центров госуслуг в столице

Яркое фасадное освещение появилось у всех столичных центров госуслуг «Мои документы».

Светящиеся вывески на фасадах центров госуслуг стали для «Моих документов» еще одним стандартом комфорта.

— По вечерам наши центры будут встречать жителей приветливыми огнями, словно светлячки во тьме, — пояснила директор ГБУ МФЦ Москвы Елена Громова . — Мы постоянно думаем о комфорте наших посетителей — теперь «Мои Документы» стали еще более доступными и еще более приветливыми.

При этом яркость и направленность освещения не будет доставлять неудобств жителям ближайших домов. Все конструкции установлены согласно городским нормам и прошли несколько уровней согласования.