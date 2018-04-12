Ещё
Дополнительное освещение появилось на фасадах центров госуслуг в столице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дополнительное освещение появилось на фасадах центров госуслуг в столице 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Яркое фасадное освещение появилось у всех столичных центров госуслуг «Мои документы».
Светящиеся вывески на фасадах центров госуслуг стали для «Моих документов» еще одним стандартом комфорта.
— По вечерам наши центры будут встречать жителей приветливыми огнями, словно светлячки во тьме, — пояснила директор ГБУ МФЦ Москвы Елена Громова. — Мы постоянно думаем о комфорте наших посетителей — теперь «Мои Документы» стали еще более доступными и еще более приветливыми.
При этом яркость и направленность освещения не будет доставлять неудобств жителям ближайших домов. Все конструкции установлены согласно городским нормам и прошли несколько уровней согласования.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
На столичных природных территориях ввели противопожарный режим Два ФОКа планируется открыть в районе Люблино в сентябре Арт-терапию предложили старшему поколению района Выхино-Жулебино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе147
Улюкаев удивил тюремным досугом68
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому113
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ84
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода102
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение