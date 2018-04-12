Роскосмос планирует снизить расходы на МКС за счет привлечения частных инвесторов

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Роскосмос планирует привлекать частных инвесторов на Международную космическую станцию (МКС) для снижения расходов на ее эксплуатацию. Об этом в четверг в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава госкорпорации Игорь Комаров

"Мы заинтересованы, чтобы приходили частные компании (на МКС — прим. ТАСС). Некоторые функции по эксплуатации (станции — прим. ТАСС), по туризму, проведению научных экспериментов они могут взять на себя. Мы думаем над тем, чтобы привлечь частных инвесторов, чтобы окупить расходы, повысить эффективность экспериментов", — сказал он.

"Обязательства государств, безусловно, сохранятся", — отметил при этом Комаров.

Также глава Роскосмоса заявил, что Россия в рамках программы МКС готова сотрудничать со всеми странами, но при необходимости может работать и самостоятельно.

Также он рассказал о сотрудничестве при строительстве окололунной орбитальной станции. «Если жизнь заставит, то будем работать сами. Но мы считаем, что эффективнее работать со всеми желающими, теми, кто удовлетворяет требованиям проекта, с кем можно комфортно работать, надеясь на то, что партнеры в долгосрочной перспективе выполнят свои обязательства», — заявил Комаров.