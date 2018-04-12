Ещё
Роскосмос планирует снизить расходы на МКС за счет привлечения частных инвесторов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскосмос планирует снизить расходы на МКС за счет привлечения частных инвесторов 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Ведомости
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Роскосмос планирует привлекать частных инвесторов на Международную космическую станцию (МКС) для снижения расходов на ее эксплуатацию. Об этом в четверг в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава госкорпорации Игорь Комаров.
"Мы заинтересованы, чтобы приходили частные компании (на МКС — прим. ТАСС). Некоторые функции по эксплуатации (станции — прим. ТАСС), по туризму, проведению научных экспериментов они могут взять на себя. Мы думаем над тем, чтобы привлечь частных инвесторов, чтобы окупить расходы, повысить эффективность экспериментов", — сказал он.
"Обязательства государств, безусловно, сохранятся", — отметил при этом Комаров.
Также глава Роскосмоса заявил, что Россия в рамках программы МКС готова сотрудничать со всеми странами, но при необходимости может работать и самостоятельно.
Также он рассказал о сотрудничестве при строительстве окололунной орбитальной станции. «Если жизнь заставит, то будем работать сами. Но мы считаем, что эффективнее работать со всеми желающими, теми, кто удовлетворяет требованиям проекта, с кем можно комфортно работать, надеясь на то, что партнеры в долгосрочной перспективе выполнят свои обязательства», — заявил Комаров.
ТАСС: последние новости
Путин поздравил коллектив Курчатовского института с 75-летним юбилеем Источник: экипажи "Аэрофлота" имеют достаточное количество открытых виз в США Книга Якунина: неприязнь Меркель к русским объясняется украденным в детстве велосипедом
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе158
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому123
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ122
Улюкаев удивил тюремным досугом62
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса67
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:20
Володин поблагодарил наблюдателей на выборах
Политика Выборы 2018
02:18
Пескова спросили о допросе Сечина
Политика
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение