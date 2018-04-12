28 апреля в районе Южное Бутово пройдёт акция «Разбуди район»

В субботу 28 апреля на бульваре Адмирала Ушакова все жители района Южное Бутово смогут принять участие в бодром событии арт-субботнике «Разбуди район!». Это будет семейный праздник весны, творчества и фантазии. Кроме посадки деревьев, уборки дворов и улиц, планируется проведение развлекательных программ.

Мероприятие стало традиционным, его цель объединение горожан, развитие идей добрососедства, доверия и взаимопонимания, бескорыстного взаимодействия и благотворительности.

Арт-субботник — это пространство, вдохновляющее на взаимодействие, общение и игру, прекрасный формат семейного досуга. В этом году праздник пройдет уже в пятый раз. По сложившейся традиции арт-площадка станет местом общения жителей соседних дворов и дружного отдыха на свежем воздухе. Каждый сможет сделать что-то необычное вместе со своей семьей, друзьями и соседями.

Уже в пятый раз активному социальному взаимодействию жителей района помогут добровольческие акции — сбор макулатуры, «добрых крышечек», электрохлама, бесплатные обмены комнатными цветами, рассадой и книгами. На открытой площадке ЦКиД «Лира» каждый желающий сможет поделиться тем, что у него есть, и получить то, что ему нужно, будь то вещи, знания или навыки.

Сбор участников и начало работы площадок в 14:00, продолжительность мероприятия 4 часа.

Фото взято: http://gazetauzao.ru/wa-data/public/photos/19/62/16219/16219.970.JPG