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С Днём космонавтики!
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С Днём космонавтики! 

Московская государственная экспертиза 1 час назад
Фото: Московская государственная экспертиза
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляем Вас со знаменательной датой в истории нашей страны — днём первого полета человека в космос.
Праздник, давно ставший Международным Днем авиации и космонавтики, служит непоколебимым напоминанием о том, что именно наша страна — первооткрыватель, космическая держава, не знающая преград на пути к великим свершениям. Желаем Вам достойно работать на благо своей страны и помнить о безграничных возможностях человека — на земле и в космосе.
С праздником!
Коллектив Москомэкспертизы,
Мосгосэкспертизы и ГАУ «НИАЦ»
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