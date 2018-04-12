С Днём космонавтики!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляем Вас со знаменательной датой в истории нашей страны — днём первого полета человека в космос.

Праздник, давно ставший Международным Днем авиации и космонавтики, служит непоколебимым напоминанием о том, что именно наша страна — первооткрыватель, космическая держава, не знающая преград на пути к великим свершениям. Желаем Вам достойно работать на благо своей страны и помнить о безграничных возможностях человека — на земле и в космосе.

С праздником!

Коллектив Москомэкспертизы,

Мосгосэкспертизы и ГАУ «НИАЦ»