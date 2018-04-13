Программа повышения квалификации открылась в университете имени Олега Кутафина

В ней смогут поучаствовать Мировые судьи Московской области

— В рамках учебного плана, с участниками программы будут обсуждать проблемы уголовного, гражданского, административного и процессуального законодательства. На практику приглашаются профессионалы, которые хотят повысить свою квалификацию. Лекции прочтут члены профессорско-преподавательского состава университета имени Олега Кутафина, — сообщил директор пресс-службы учреждения Михаил Ретуев.

Он добавил, что сотрудники МГЮА регулярно устраивают программы повышения квалификации. Пройти обучения могут все работники сферы нотариата.

Отметим, что программа повышения квалификации мировых судей продлится две недели.