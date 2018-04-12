Просто в космос 

Строительство космодрома началось в 2012 году. Поскольку много российских стартов проходило с космодрома Байконур, новая площадка должна была стать главным космоцентром страны. Первый запуск планировалось осуществить в конце 2015 года, то есть за три года в Амурской области необходимо было построить самый современный космодром в мире (или его первую очередь) — а это колоссальная работа. Ведь учитываются масштаб строительства, климатические условия, отсутствие какой бы то ни было инфраструктуры — там же была только тайга