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Просто в космос 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Строительство космодрома началось в 2012 году. Поскольку много российских стартов проходило с космодрома Байконур, новая площадка должна была стать главным космоцентром страны. Первый запуск планировалось осуществить в конце 2015 года, то есть за три года в Амурской области необходимо было построить самый современный космодром в мире (или его первую очередь) — а это колоссальная работа. Ведь учитываются масштаб строительства, климатические условия, отсутствие какой бы то ни было инфраструктуры — там же была только тайга
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