Владелица мансарды заставила управляющую компанию платить за промокшие обои

Жительница Заволжья доказала, что управляющая компания виновата в промокших обоях, узнал KOSTROMA.TODAY. Женщина владеет квартирой с мансардой.

Зимой 2017 г. над квартирой потекла крыша. В результате пострадали обои — они фактически отслоились от стен. Женщина обратилась в управляющую компанию, но там своей вины не признали. Костромичке пришлось обратиться в суд.

Во время заседания представители УК снова заявили, что владелица мансарды сама виновата.

«Представитель управляющей компании пояснил, что предположительная причина образования протечки — неплотное закрытие мансардного окна. Собственник ненадлежащим образом содержит квартиру, не поддерживает надлежащий температурный режим, что привело к отсыреванию и отслоению обоев», — рассказали в пресс-службе Димитровского суда.

Однако с этим не согласны эксперты, который пришли к другому выводу.

«Причиной протечек являются дефекты кровли и ее примыканий, через которые влага в период активного таяния снега пронимает под кровельный ковер. При этом управляющая организация не представила доказательств того, что ею принимались меры по контролю за состоянием кровли», — рассказали в суде.

В итоге суд признал УК виновной и постановил: организация обязана заплатить компенсацию. За ущерб имуществу и моральный вред компания должна выплатить около 110 тысяч рублей.