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Куда жаловаться, если только часть зарплаты приходит «по-белому»?
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Куда жаловаться, если только часть зарплаты приходит «по-белому»? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольская городская администрация для борьбы с «серыми» зарплатами открыла «горячую линию»: (8652) 56-66-95.
«Работодатели за счёт «серых» зарплат уходят от налогов, а работники страдают, особенно при увольнении, когда их рассчитывают по «белой» минималке, — рассказала представитель городского комитета труда и социальной защиты населения Анна Лапико. — Мы фиксируем нарушения и информируем Госинспекцию труда. С января этого года она получила право проверять работодателей не только по жалобам граждан, но и по сигналам от органов местного самоуправления».
Сведения попадают и в городскую межведомственную комиссию по легализации зарплат.
«С начала года мы заслушали руководителей 21 организации с выплатами ниже прожиточного минимума и ниже, чем в среднем по отрасли, а также с задолженностью по НДФЛ, — сообщила член комиссии Татьяна Амелина. — В итоге частично погашена задолженность по налогам, восьми организациям рекомендовали повысить зарплату, а по девяти организациям направили письма в Госинспекцию труда, так как подозрительно много работников оформлены на неполный рабочий день».
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