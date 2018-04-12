Севастополь подготовит городские пляжи к купальному сезону до 1 июня

"Начало купального сезона 1 июня. 1 мая мы уже выходим на работы по благоустройству. На этой неделе у нас завершаются конкурсные процедуры (передачи в аренду) по 15 пляжам. 11 уже работают в рамках действующих договоров 2017 года", — доложил Тарасов.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале 2018 года правительство Севастополя ужесточило правила игры для арендаторов городских пляжей. Документ предполагает введение системы штрафов при нарушении правил благоустройства пляжей и других обязательств арендатора в рамках договора, создание реестр недобросовестных операторов пляжей.