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Севастополь подготовит городские пляжи к купальному сезону до 1 июня
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Севастополь подготовит городские пляжи к купальному сезону до 1 июня 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе все городские пляжи будут подготовлены к купальному сезону к 1 июня. Об этом заявил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.
"Начало купального сезона 1 июня. 1 мая мы уже выходим на работы по благоустройству. На этой неделе у нас завершаются конкурсные процедуры (передачи в аренду) по 15 пляжам. 11 уже работают в рамках действующих договоров 2017 года", — доложил Тарасов.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале 2018 года правительство Севастополя ужесточило правила игры для арендаторов городских пляжей. Документ предполагает введение системы штрафов при нарушении правил благоустройства пляжей и других обязательств арендатора в рамках договора, создание реестр недобросовестных операторов пляжей.
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