Два депутата Ейского района скрыли, что владеют 10 земельными участками

Ейская межрайонная прокуратура установила, что двое депутатов Ейского сельского поселения представили недостоверные сведения о доходах, как в отношении себя, так и супругов.

Проверкой выявлено, что ими не заявлены доходы в сумме более 1,6 миллиона рублей, а также владение 10 земельными участками общей площадью более 95 гектаров.

По результатам рассмотрения прокурорского акта решением Совета Ейского сельского поселения полномочия депутатов прекращены досрочно.