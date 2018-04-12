Два депутата Ейского района скрыли, что владеют 10 земельными участками 

Ейская межрайонная прокуратура установила, что двое депутатов Ейского сельского поселения представили недостоверные сведения о доходах, как в отношении себя, так и супругов.
Проверкой выявлено, что ими не заявлены доходы в сумме более 1,6 миллиона рублей, а также владение 10 земельными участками общей площадью более 95 гектаров.
По результатам рассмотрения прокурорского акта решением Совета Ейского сельского поселения полномочия депутатов прекращены досрочно.
Работа по надзору за соблюдением законодательства о противодействии коррупции продолжается, сообщает прокуратура Краснодарского края.