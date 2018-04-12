Ещё
Два депутата Ейского района скрыли, что владеют 10 земельными участками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два депутата Ейского района скрыли, что владеют 10 земельными участками 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Ейская межрайонная прокуратура установила, что двое депутатов Ейского сельского поселения представили недостоверные сведения о доходах, как в отношении себя, так и супругов.
Проверкой выявлено, что ими не заявлены доходы в сумме более 1,6 миллиона рублей, а также владение 10 земельными участками общей площадью более 95 гектаров.
По результатам рассмотрения прокурорского акта решением Совета Ейского сельского поселения полномочия депутатов прекращены досрочно.
Работа по надзору за соблюдением законодательства о противодействии коррупции продолжается, сообщает прокуратура Краснодарского края.
АиФ — Юг: последние новости
50 дней до старта ЧМ-2018 отметят футбольным рекордом в Сочи Космонавт Олег Артемьев «передал» на Землю снимок Новороссийска с борта МКС Виктор Захарченко награжден орденом преподобного Серафима Саровского
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе148
Улюкаев удивил тюремным досугом68
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому112
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ82
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода102
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение