Горожане утонули в лужах: на улицах Самары дежурят бойлеры по откачке воды

Резкое потепление привело к образованию небольших подтоплений и луж на улицах Самары . Здесь ежедневно дежурят бойлеры по откачке воды. Об этом в четверг, 12 апреля, на заседании профильного комитета сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев.

— Из-за потепления талые воды стекли в низины на дорогах. Образовались огромные лужи. Сейчас на улицах города дежурят 9 бойлеров по откачке воды. Они будут работать, пока полностью не сойдёт снег, — рассказал Виктор Ненашев.

По его словам, спецтехника ежедневно откачивает по 3 тысячи кубометров воды. Но несмотря на это, талые воды все-таки добрались до подземного спуска к станции метро «Московская». Здесь сотрудники забаррикадировались от воды мешками.