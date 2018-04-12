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Горожане утонули в лужах: на улицах Самары дежурят бойлеры по откачке воды
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Горожане утонули в лужах: на улицах Самары дежурят бойлеры по откачке воды 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Резкое потепление привело к образованию небольших подтоплений и луж на улицах Самары. Здесь ежедневно дежурят бойлеры по откачке воды. Об этом в четверг, 12 апреля, на заседании профильного комитета сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев.
— Из-за потепления талые воды стекли в низины на дорогах. Образовались огромные лужи. Сейчас на улицах города дежурят 9 бойлеров по откачке воды. Они будут работать, пока полностью не сойдёт снег, — рассказал Виктор Ненашев.
По его словам, спецтехника ежедневно откачивает по 3 тысячи кубометров воды. Но несмотря на это, талые воды все-таки добрались до подземного спуска к станции метро «Московская». Здесь сотрудники забаррикадировались от воды мешками.
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