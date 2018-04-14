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В Коломенском пройдёт юбилейный фестиваль «Reebok. Стань человеком»
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В Коломенском пройдёт юбилейный фестиваль «Reebok. Стань человеком» 

The Challenger 48 минут назад
Фото: The Challenger
Фитнес-фестиваль «Reebok. Стань человеком», история которого началась в 2015 году, пройдёт в этом мае уже в десятый раз. По традиции главным событием уик-энда станет командный забег с испытаниями. К классической трассе категории «Стандарт» в этом году добавили новую, более сложную «Элит» — с увеличенной длинной трассы и дополнительными испытаниями. Число мест в забегах ограничено — на старт выйдут всего 50 команд. Стоимость участия в забеге категории «Стандарт» — 1 500 рублей с человека (с 30 апреля — 2 000 рублей), в категории «Элит» — 2 500 рублей с человека (с 30 апреля — 3 000 рублей). На фестивале также будут представлены новые фитнес-программы Les Mills — Barre (современный аналог классической балетной тренировки) и Tone (для тех, кто хочет получить оптимальное сочетание силовых и кардионагрузок). Поклонников ММА ждут мастер-классы с известными бойцами, а для любителей йоги все выходные будет проходить йога-марафон с лучшими преподавателями из Индии, Канады и России. Отдельную зону подготовили для девушек, где их будут ждать тренировки по танцам, женскому боксу, растяжке, а также бьюти-корнер. Завершится субботний вечер большим концертом с участием популярных хип-хоп-исполнителей.
Зарегистрироваться на фестиваль и узнать больше о командном забеге и других событиях можно на cайте станьчеловеком.рф. Стоимость входного билета при регистрации с 30 апреля по 23 мая — 700 рублей на один день и 1 000 рублей на все выходные. Статьи по теме «Стань человеком»: 8 тренировок, которые сделают из тебя победителя «Стань человеком»: 7 тренировок, которые помогут подготовиться к любому испытанию «Стань человеком»: 6 новых тренировок, которые сделают вас сильнее и выносливее «Стань человеком»: 7 крутых тренировок на все группы мышц
Запись «В Коломенском пройдёт юбилейный фестиваль „Reebok. Стань человеком“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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