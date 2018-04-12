Ещё
Ассоциация парков и общественных пространств создана в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ассоциация парков и общественных пространств создана в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщил журналистам председатель совета ассоциации, директор парка «Сокольники» Андрей Лапшин.
«Наша самая важная задача — создавать комфортную среду, чтобы вы уходили от нас с улыбкой. Мы хотим дать возможность обменяться практикой, опытом, который накопили. Это также и возможность помочь региональным городам правильно позиционировать свои парки, правильно их создавать», — сказал А. Лапшин.
По его словам, в ассоциацию вошли такие парки и общественные пространства, как «Сокольники», «Зарядье», Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», музей-заповедник «Царицыно», Сад «Эрмитаж», Таганский парк, Московский зоопарк, ВДНХ, Красная площадь, Парк Горького и другие.
По словам А. Лапшина, ассоциация сможет проводить экспертную оценку проектных решений при создании будущих парков в разных городах, а также поддерживать небольшие парки.
«Вторая основная наша задача — это экспертная оценка, мы будем предлагать в ближайшее время дизайнерам, ландшафтным дизайнерам, проектным бюро, городам, оценивать проектные решения, прежде чем создавать тот или иной парк. Чтобы не было глупых ошибок, чтобы не создавались парки неудобные в эксплуатации, неудобные людям. Будет создан и фонд поддержки, куда каждый сможет внести пожертвование, а мы потом купим какому-нибудь маленькому бедному парку в маленьком городке лавочки или какой-то объект», — пояснил А. Лапшин.
Кроме того, он отметил, что ассоциация будет заниматься и просветительской деятельностью.
«Программа, которая начнется буквально с мая. Мы начнем цикл лекций «Популяризация парков среди городской молодежи» с центральными вузами и будем обязательно проводить презентационные лекции с участием руководителей парков, городской администрации, и будем рассказывать о том, где можно отдохнуть, куда пойти, где получить информацию о том или ином событии», — добавил А. Лапшин.
Агентство «Москва»: последние новости
М.Хуснуллин: Власти Москвы не отказывались от идеи создания льготной ипотеки по программе реновации Детскую стоматологическую поликлинику №46 в Перово приспособят под нужды маломобильных групп населения Столичное УФАС возбудило ряд дел в отношении МТС и «Билайна» за незаконное распространение рекламы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе150
Улюкаев удивил тюремным досугом68
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому115
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ85
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода102
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение