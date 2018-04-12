Ассоциация парков и общественных пространств создана в Москве

Об этом сообщил журналистам председатель совета ассоциации, директор парка «Сокольники» Андрей Лапшин.

«Наша самая важная задача — создавать комфортную среду, чтобы вы уходили от нас с улыбкой. Мы хотим дать возможность обменяться практикой, опытом, который накопили. Это также и возможность помочь региональным городам правильно позиционировать свои парки, правильно их создавать», — сказал А. Лапшин.

По его словам, в ассоциацию вошли такие парки и общественные пространства, как «Сокольники», «Зарядье», Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», музей-заповедник «Царицыно», Сад «Эрмитаж» , Таганский парк, Московский зоопарк, ВДНХ, Красная площадь, Парк Горького и другие.

По словам А. Лапшина, ассоциация сможет проводить экспертную оценку проектных решений при создании будущих парков в разных городах, а также поддерживать небольшие парки.

«Вторая основная наша задача — это экспертная оценка, мы будем предлагать в ближайшее время дизайнерам, ландшафтным дизайнерам, проектным бюро, городам, оценивать проектные решения, прежде чем создавать тот или иной парк. Чтобы не было глупых ошибок, чтобы не создавались парки неудобные в эксплуатации, неудобные людям. Будет создан и фонд поддержки, куда каждый сможет внести пожертвование, а мы потом купим какому-нибудь маленькому бедному парку в маленьком городке лавочки или какой-то объект», — пояснил А. Лапшин.

Кроме того, он отметил, что ассоциация будет заниматься и просветительской деятельностью.

«Программа, которая начнется буквально с мая. Мы начнем цикл лекций «Популяризация парков среди городской молодежи» с центральными вузами и будем обязательно проводить презентационные лекции с участием руководителей парков, городской администрации, и будем рассказывать о том, где можно отдохнуть, куда пойти, где получить информацию о том или ином событии», — добавил А. Лапшин.