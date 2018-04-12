Не потянет: Новая подружка Питта поразила умом и красотой

Репортеры выяснили подробности биографии Нэри Оксман, предполагаемой возлюбленной голливудского актера Брэда Питта . 41-летняя красотка оказалась еще и чрезвычайно умной и талантливой, что позволило фанатам артиста сделать вывод — Брэд не потянет Нэри.

Нэри Оксман родилась 6 октября 1976 года в Израиле , в городе Хайфа, в семье архитекторов. Однако вначале по стопам родителей она не пошла. 20-летняя Нэри отправилась учиться на медицинский факультет Еврейского университета в Иерусалиме . «В нашей семье я была бунтарем. Медицина казалась для меня идеальным сочетанием науки и человеческого милосердия», — объяснила Нэри в одном из своих интервью.

Интересно, что до этого она отслужила три года в военно-воздушных силах Израиля. Тем не менее, спустя два года обучения Нэри поступила на архитектурный факультет Израильского технологического института, затем продолжила обучение в Лондонской школе архитектуры, которую успешно окончила в 2004 году. Потом Нэри переехала в Бостон и поступила в Массачусетский технологический институт и получила докторскую степень по философии, а еще через пять лет она стала профессором и занялась преподавательской деятельностью.

Нэри уделяет много внимания 3D-дизайну. Она создает предметы гардероба, которые в будущем смогли бы поддерживать жизнь человека на других планетах. Работы Оксман выставляются в самых знаменитых музеях, а сама женщина успела поработать со многими именитыми людьми культуры. В ее окружении высоко оценивают интеллект Нэри и ее эрудицию. Собственно, заслуги Оксман вещественно подкреплены — у нее множество наград и призов, а в 2015 году вошла в число 100 передовых междисциплинарных мыслителей мира. передает Elle

По мнению пользователей Сети, у Брэда Питта мало шансов с такой женщиной. «Красивая, образованная, интересная во всех отношениях, самодостаточная женщина», «Верю что Бред влюблен в нее, она из тех в кого невозможно не влюбиться. Но она скорее всего нет, умные супер образованные женщины по дефолту не могут влюбиться в не очень умного и не осень образованного..) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Не потянет Питт такую умняшку», «Судя по интервью Питта, человек он приятный, но простоватый, нет того самого присловутого интеллекта», «Нэри очень в его вкусе: красивая, яркая, слишком для него умная и образованная», «красивая и умная женщина, не какая-то финтифлюшка, если Брэд намерен ее завоевать то ему придется оооочень постараться», — высказались пользователи Сети.