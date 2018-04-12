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В Новогиреево пройдет конкурс детского рисунка «Юные пожарные»
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В Новогиреево пройдет конкурс детского рисунка «Юные пожарные» 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Конкурс среди школьников ВАО, посвященный Дню пожарной охраны, который отмечается 30 апреля, организовали депутаты Совета депутатов муниципального округа Новогиреево Кира Змиева и Мария Лопухина.
Первый в районе и округе конкурс такого формата пройдет в рамках Года культуры безопасности. Участие к конкурсе могут принять все желающие. Рисунки на тему противопожарной безопасности от учеников школ Восточного округа принимаются до 17 апреля в Совете депутатов МО Новогиреево по адресу: ул. Новогиреевская, дом 54. Работы должны быть оформлены на плотном картоне в виде плакатов форматов А3, А2 или А1 и обязательно подписаны.
Награждение победителей конкурса «Юные пожарные» состоится в Парке культуры и отдыха «Сокольники» на праздничном концерте ко Дню пожарной охраны 22 апреля в 12.00.
Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 770‑10-28.
Фото предоставлено Кирой Змиевой.
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