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Предприниматели Новогиреева в 2017 году приобрели около шестисот патентов
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Предприниматели Новогиреева в 2017 году приобрели около шестисот патентов 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Жители района Новогиреево, занимающиеся предпринимательской деятельностью, в прошедшем году купили пятьсот девяносто четыре патента.
Как сообщил глава управы района Новогиреево Александр Хрулёв, это результат активной работы отдела торговли и услуг управы района Новогиреево по распространению патентной системы налогообложения среди индивидуальных предпринимателей.
Сотрудники этого отдела совместно с ИФНС № 20 знакомят предпринимателей со статьями Закона города Москвы № 62 от 20.11.2013 года «О патентной системе налогообложения». Информируют о возможностях патентной системы как индивидуальных предпринимателей, находящихся на налоговом учёте, так и ИП, занятых в сфере розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг. Для этого проводятся встречи и личные беседы предпринимателями нашего района.
В результате количество приобретённых патентов с каждым годом увеличивается. Еще три года назад в Новогирееве было куплено всего сто восемьдесят шесть патентов; в 2016 году предприниматели купили триста восемьдесят пять патентов, а в 2017 году уже приобретено пятьсот девяносто четыре патента.
Фото — открытые интернет-источники.
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