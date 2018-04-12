В Южном Бутове пройдёт необычный субботник

В субботу 28 апреля на бульваре Адмирала Ушакова все жители района Южное Бутово смогут принять участие в бодром событии арт-субботнике «Разбуди район!» — семейном празднике весны, творчества и фантазии. Посадка деревьев, уборка дворов и улиц завершатся развлекательной программой с живой музыкой, презентациями, мастер-классами, викторинами, конкурсами с призами и активным отдыхом.

Цель мероприятия объединение горожан, развитие идей добрососедства, доверия и взаимопонимания, бескорыстного взаимодействия и благотворительности в отдаленном спальном районе столицы.

Арт-субботник — это пространство, вдохновляющее на взаимодействие, общение и игру, прекрасный формат семейного досуга. В этом году праздник пройдет уже в пятый раз. По сложившейся традиции арт-площадка станет местом общения жителей соседних дворов и дружного отдыха на свежем воздухе. Каждый сможет сделать что-то необычное вместе со своей семьей, друзьями и соседями.

По сложившейся традиции уже в пятый раз активному социальному взаимодействию жителей района помогут добровольческие акции — сбор макулатуры, «добрых крышечек», электрохлама, бесплатные обмены комнатными цветами, рассадой и книгами. На открытой площадке ЦКиД «Лира» каждый желающий сможет поделиться тем, что у него есть, и получить то, что ему нужно, будь то вещи, знания или навыки.

Для самых маленьких будут организованы игровая площадка и полезные мастер-классы.

Для всех участников арт-субботника откроются палатки с веселыми игрушками и вкусной едой, пройдут разнообразные викторины, конкурсы и большая концертная программа.

Мероприятие будет интересно жителям любого возраста, каждый сможет найти занятие по душе.

Сбор участников и начало работы площадок в 14:00, продолжительность мероприятия 4 часа.

Фото взято: http://gazetauzao.ru/wa-data/public/photos/19/62/16219/16219.970.JPG