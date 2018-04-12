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В заксобрание Петербурга внесли проект поправок о штрафах за забытые вещи в метро
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В заксобрание Петербурга внесли проект поправок о штрафах за забытые вещи в метро 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Изменения в городской закон «Об административных правонарушениях» предложили глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок и депутат Мария Щербакова.
Авторы инициативы предлагают либо предупредить, либо оштрафовать на сумму от одной до пяти тысяч рублей тех, кто оставляет вещи в метрополитене.
«Административная ответственность за оставленный без присмотра багаж позволит снизить число случаев закрытия станций из-за подозрительных предметов», — считают они.
Документ также предусматривает штрафы для гадалок и лиц, занимающихся попрошайничеством. Кроме того, предлагается штрафовать за незаконную торговлю в вагонах и переходах метро.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что билеты «Подорожник» и «Тройка» будут приниматься в Петербурге и в Москве.
RT на русском: последние новости
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