В заксобрание Петербурга внесли проект поправок о штрафах за забытые вещи в метро

Авторы инициативы предлагают либо предупредить, либо оштрафовать на сумму от одной до пяти тысяч рублей тех, кто оставляет вещи в метрополитене.

«Административная ответственность за оставленный без присмотра багаж позволит снизить число случаев закрытия станций из-за подозрительных предметов», — считают они.

Документ также предусматривает штрафы для гадалок и лиц, занимающихся попрошайничеством. Кроме того, предлагается штрафовать за незаконную торговлю в вагонах и переходах метро.