В заксобрание Петербурга внесли проект поправок о штрафах за забытые вещи в метро 

Изменения в городской закон «Об административных правонарушениях» предложили глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок и депутат Мария Щербакова.
Авторы инициативы предлагают либо предупредить, либо оштрафовать на сумму от одной до пяти тысяч рублей тех, кто оставляет вещи в метрополитене.
«Административная ответственность за оставленный без присмотра багаж позволит снизить число случаев закрытия станций из-за подозрительных предметов», — считают они.
Документ также предусматривает штрафы для гадалок и лиц, занимающихся попрошайничеством. Кроме того, предлагается штрафовать за незаконную торговлю в вагонах и переходах метро.
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