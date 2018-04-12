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В День Космонавтики киевлян ждет массовое отключение воды
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В День Космонавтики киевлян ждет массовое отключение воды 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщат издание «Информатор» со ссылкой на пресс-службу «Киевводоканала».
Жителям 4 улиц рекомендовали запастись водой.
Водоснабжение будет отключено жителям улицы Петропавловской, Кудрявской, Петропавловского переулка (частные дома), а также улицы Михаила Бойчука.
В конце марта в Киеве на сутки ограничили водоснабжение в четырех районах в связи с реконструкцией насосной водопроводной станции «Крутогорная». Отключения воды коснулись Голосеевского, Святошинского, Шевченского и Соломенского района. «Киевводоканал» назвал прекращение водоснабжения самым масштабным в истории столицы.
Ранее сообщалось, что около 60 тысяч человек в четырех городах остались без воды из-за аварии на водопроводе на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.
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