В День Космонавтики киевлян ждет массовое отключение воды

Об этом сообщат издание «Информатор» со ссылкой на пресс-службу «Киевводоканала».

Жителям 4 улиц рекомендовали запастись водой.

Водоснабжение будет отключено жителям улицы Петропавловской, Кудрявской, Петропавловского переулка (частные дома), а также улицы Михаила Бойчука.

В конце марта в Киеве на сутки ограничили водоснабжение в четырех районах в связи с реконструкцией насосной водопроводной станции «Крутогорная». Отключения воды коснулись Голосеевского, Святошинского, Шевченского и Соломенского района. «Киевводоканал» назвал прекращение водоснабжения самым масштабным в истории столицы.

Ранее сообщалось, что около 60 тысяч человек в четырех городах остались без воды из-за аварии на водопроводе на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.