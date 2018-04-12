«Дяде Юре — ура!» Рассказываем о следах подвига Юрия Гагарина в Нижнем Новгороде

57 лет назад произошло событие, весть о котором мгновенно облетела весь мир. В СССР состоялся первый полёт человека в космос. Все политические разногласия и взаимное недоверие было на время забыто: во всех странах, в США Великобритании , на Кубе и в Китае люди ликовали.

Казалось бы, город Горький стоял в стороне от этих событий, однако не стоит забывать, что на первый космический полёт работала вся страна. И наш город с его мощным научно-промышленным потенциалом сыграл в этой победе далеко не последнюю роль.

— Мало кто знал, что директор Научно-исследовательского радиофизического института при Горьковском госуниверситете имени Лобачевского Мария Грехова имела право прямого выхода не только на министерство высшего образования СССР, но и на заказчиков тем, одна из которых именовалась «Космос». Записки из НИРФИ имели гриф «совершенно секретно». Рассекречены они были совсем недавно, — рассказал руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов.

По его словам, уже в 1957 году горьковские учёные занимались разработками нанонсекундной техники, задолго до разговоров о нанотехнологиях. Для работы над космическим проектом в НИРФИ создавались опытно-конструкторское бюро, новые лаборатории, полигон. Многие талантливые учёные трудились в институте, приближая триумф советского народа. Например, Виталий Лазаревич Гинзбург , получивший в 2003 году Нобелевскую премию по физике.

— Весть о полёте разнеслась стремительно. Это было стихийное народное ликование. Журналисты Горьковского телевидения успели взять комментарии о подвиге Гагарина к вечернему выпуску 12 апреля. Вот, то сказал рабочий Сормовского завода Владимир Михайлович Воробьёв : «Я вместе учился с Юрием Гагариным. В свободное время от занятий мы мечтали трудиться во имя будущего человечества», — сообщил руководитель архивного комитета.

Именем Юрия Гагарина назван крупнейший проспект Нижнего Новгорода. Произошло это 29 марта 1968 года, спустя два дня после трагической гибели первого космонавта. Именно в этот день исполком горьковского Горсовета постановил назвать проспектом Гагарина Арзамасское шоссе и улицы Инженерную, Ялтинскую, Кринова, являющиеся его продолжением. В тот же день имя космонавта было присвоено средней школе № 66.

— Да, скорости на проспекте Гагарина сейчас совсем не космические, чаще всего он стоит в пробках, — усмехнулся Борис Пудалов.

В архиве имеется снимок знаменитого фотокорреспондента Виктора Бородина , сделанный в детском саду № 196 Советского района города. Фотография называется «Дяде Юре — ура!». Есть и заметка из газеты с открыткой от Гагарина, в которой космонавт благодарит горьковского фотографа за снимок.

В горьковской прессе нашел отражение и визит Юрия Гагарина на ГАЗ 8 февраля 1963 года. Космонавт рассказал работниках автозавода о полёте и предшествующей ему большой подготовительной работе.