Ещё
«Дяде Юре — ура!». Нижегородские архивисты показали секретные документы о Гагарине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Дяде Юре — ура!». Нижегородские архивисты показали секретные документы о Гагарине 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Юрия Правдина«Дяде Юре — ура!». Нижегородские архивисты показали секретные документы о Гагарине
Председатель комитета Борис Пудалов представил архивные дела с документами о подготовке к первому полёту человека в космос, в частности, об участии в этом горьковских учёных из Научно-исследовательского радиофизического института. Они вели секретные разработки, о которых докладывали на закрытых конференциях. Например, о наносекундной технике. «И это ещё за четыре года до первого полёта в космос, — подчеркнул Борис Пудалов. — Нанотехнологии в 1957 году!»
Среди документов тексты, прозвучавшие в телепередачах на горьковском телевидении 12 апреля 1961 года, — свидетельства всеобщего ликования в день полёта Юрия Гагарина. Борис Пудалов продемонстрировал также фото, сделанное в одном из горьковских детсадов: малыши радуются полёту в космос. Автор снимка Виктор Бородин назвал его «Дяде Юре — ура!» и отправил Гагарину. Юрий Алексеевич прислал в ответ телеграмму с благодарностью. Фото затем опубликовали в газете «Горьковская правда». Были продемонстрированы также материалы о пребывании Юрия Гагарина в Горьком в феврале 1963 года, в частности, на ГАЗе, а также документ о решении присвоить Арзамасскому шоссе наименование проспект Гагарина в 1968 году.
Борис Пудалов сообщил, что документы в архиве находятся в свободном доступе.
Нижегородская правда: последние новости
Директору ООО «Промышленные технологии» пришлось заплатить долги перед сотрудниками Работал в различных коммерческих структурах Москвы. Новое назначение на ОАО «Нижегородский водоканал» «Нижегородский центр медицины катастроф» получил 29 карет скорой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе152
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому115
Улюкаев удивил тюремным досугом68
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ89
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода105
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение