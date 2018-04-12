«Дяде Юре — ура!». Нижегородские архивисты показали секретные документы о Гагарине

Фото Юрия Правдина«Дяде Юре — ура!». Нижегородские архивисты показали секретные документы о Гагарине

Председатель комитета Борис Пудалов представил архивные дела с документами о подготовке к первому полёту человека в космос, в частности, об участии в этом горьковских учёных из Научно-исследовательского радиофизического института. Они вели секретные разработки, о которых докладывали на закрытых конференциях. Например, о наносекундной технике. «И это ещё за четыре года до первого полёта в космос, — подчеркнул Борис Пудалов. — Нанотехнологии в 1957 году!»

Среди документов тексты, прозвучавшие в телепередачах на горьковском телевидении 12 апреля 1961 года, — свидетельства всеобщего ликования в день полёта Юрия Гагарина. Борис Пудалов продемонстрировал также фото, сделанное в одном из горьковских детсадов: малыши радуются полёту в космос. Автор снимка Виктор Бородин назвал его «Дяде Юре — ура!» и отправил Гагарину. Юрий Алексеевич прислал в ответ телеграмму с благодарностью. Фото затем опубликовали в газете «Горьковская правда». Были продемонстрированы также материалы о пребывании Юрия Гагарина в Горьком в феврале 1963 года, в частности, на ГАЗе, а также документ о решении присвоить Арзамасскому шоссе наименование проспект Гагарина в 1968 году.

Борис Пудалов сообщил, что документы в архиве находятся в свободном доступе.