Московских восьмиклассников проверят на наркотики

Кроме того, с учетом положительных результатов, полученных в ходе реализации пилотного проекта по тестированию на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся 8 классов образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы (ранее тестирование проводилось среди учащихся 10-х классов и 1-х курсов профессиональных образовательных организаций), данная категория будет включена в программу медицинского тестирования на предмет незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Всего в 2017 году было проведено 49 944 профилактических медицинских осмотра по ранней диагностике незаконного потребления наркотических средств в 601 образовательной организации города Москвы. По результатам подтверждающего химико-токсикологического исследования было выявлено 29 наркопотребителей. После проведения индивидуальной мотивационной работы по изменению дезадаптивных форм поведения и получения добровольного информированного согласия в письменном виде все они направлены в Детский наркологический центр для включения в лечебно-диагностическую программу.

Как было отмечено в ходе заседания Антинаркотической комиссии города Москвы, прошедшего в начале апреля, работа в образовательных учреждениях является одним из основных направлений работы комиссии. В 2017 году более 600 педагогов приняли участие в обучающих семинарах по теме «Организация и проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств», проведенных специалистами Центра первичной профилактики наркомании ГБПОУ г. Москвы «Техникум сервиса и туризма №29». Кроме того, организовано проведение постоянно действующих обучающих семинаров для работников школ и колледжей. Специалисты-наркологи ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы» приняли участие в 618 родительских собраниях и 327 педагогических советах в образовательных организациях Департамента. Кроме того, в городе ведется активная профилактическая работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни, популяризацию физической культуры и спорта, приобщение несовершеннолетних к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. Профилактические мероприятия также реализуются некоммерческими организациями при поддержке Правительства Москвы . Антинаркотические профилактические мероприятия реализуются в рамках Государственной программы города Москвы «Безопасный город», ответственным исполнителем которой является Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

Проведенное в 2016-2017 гг. тестирование среди учащихся показало положительные результаты. В частности, наблюдается снижение количества обучающихся, отказавшихся от прохождения медицинских профилактических осмотров (с 32% в 2014-2015 учебном году до 15,7% в 2016-2017 учебном году) за счет информационно-просветительской работы с обучающимися и их родителями. Специалисты отмечают в качестве положительного результата также реальную возможность выявления «группы риска» из числа обучающихся, отказавшихся от участия в тестировании и возможность организации дальнейшей адресной работы. Как было отмечено в Докладе о результатах мониторинга наркоситуации в городе Москве в 2017 году, в минувшем году медицинскими учреждения Департамента здравоохранения города Москвы были проведены осмотры 48 591 юноши 15-16 летнего (допризывного) возраста. Среди них не было выявлено ни одного потребителя наркотиков. При проведении первоначальной постановки на воинский учет в 2017 году медицинское освидетельствование прошло 39 479 юношей, из них потребителей наркотиков также не выявлено (в 2016 году было выявлено 6 потребителей наркотических средств).