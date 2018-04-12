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В Нижегородской области валовое производство молока превысило уровень прошлого года на 2,5 тыс. тонн
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В Нижегородской области валовое производство молока превысило уровень прошлого года на 2,5 тыс. тонн 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
pixabay.comВ Нижегородской области валовое производство молока превысило уровень прошлого года на 2,5 тыс. тоннВ Нижегородской области успешно завершается зимовка скота. С начала 2018 года сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами области произведено 125,6 тыс. тонн молока, что на 2,5 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Об этом сообщили в региональном Минсельхозпроде. В среднем на корову надоено по 1438,4 кг молока, с плюсом 64,2 кг к уровню 2017 года.
Как отметили в ведомстве, успешному проведению зимовки скота способствуют высокий уровень обеспеченности качественными кормами, хорошие условия содержания животных, а также своевременное выполнение зооветеринарных работ.
Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин призвал правительство области найти дополнительные механизмы привлечения инвестиций в сельское хозяйство региона. Об этом он заявил 26 декабря 2017 года во время встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти региона.
«Мы обеспечили при формировании бюджета за счет увеличения объема областных средств сохранение объемов господдержки сельского хозяйства, — сообщил глава Нижегородской области. — Но необходимо искать новые механизмы привлечения инвестиций в отрасль, развивать новые направления. Все бюджетные меры поддержки — и федеральные, и областные должны стимулировать появление новых предприятий и развитие старых».
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