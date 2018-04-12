В Нижегородской области валовое производство молока превысило уровень прошлого года на 2,5 тыс. тонн

pixabay.comВ Нижегородской области валовое производство молока превысило уровень прошлого года на 2,5 тыс. тоннВ Нижегородской области успешно завершается зимовка скота. С начала 2018 года сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами области произведено 125,6 тыс. тонн молока, что на 2,5 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Об этом сообщили в региональном Минсельхозпроде. В среднем на корову надоено по 1438,4 кг молока, с плюсом 64,2 кг к уровню 2017 года.

Как отметили в ведомстве, успешному проведению зимовки скота способствуют высокий уровень обеспеченности качественными кормами, хорошие условия содержания животных, а также своевременное выполнение зооветеринарных работ.

Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин призвал правительство области найти дополнительные механизмы привлечения инвестиций в сельское хозяйство региона. Об этом он заявил 26 декабря 2017 года во время встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти региона.

«Мы обеспечили при формировании бюджета за счет увеличения объема областных средств сохранение объемов господдержки сельского хозяйства, — сообщил глава Нижегородской области. — Но необходимо искать новые механизмы привлечения инвестиций в отрасль, развивать новые направления. Все бюджетные меры поддержки — и федеральные, и областные должны стимулировать появление новых предприятий и развитие старых».