Рынок грузоперевозок по рекам бассейна Оби сократился по итогам 2017 года

НОВОСИБИРСК , 12 апреля. / ТАСС /. Объем грузоперевозок по рекам бассейна Оби в 2017 году не достиг плановых показателей в 5 млн 600 тыс. — 5 млн 900 тыс. тонн, по результатам года было перевезено лишь 5 млн 297 тыс. тонн грузов. Как пояснил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске заместитель руководителя — главный инженер Федерального бюджетного учреждения «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» Юрий Хохлов, это связано с уходом ряда судоходных компаний с рынка.

"У нас наметилась тенденция на сокращение перевозчиков. В большей степени связано это с состоянием флота, потому что эксплуатировать флот можно, но он требует и определенных вложений. До тех пор, пока это можно было без серьезных вложений, они эксплуатировали. Далее, когда уже все, встает вопрос — либо капитальный ремонт, либо приобретение нового — средств на это нет, и судоходные компании начинают сворачивать свою деятельность, либо как— то ужимаются", — отметил он.

Как уточнил Юрий Хохлов, сейчас ведется активная работа по возврату грузоперевозчиков на реки. В частности, для этого ведется разработка проекта по развитию речного порта в районе села Ташара Новосибирской области . В перспективе там планируется создать зону опережающего развития.

"Это зона опережающего развития — порт Ташара. Там должна произойти увязка трех видов транспорта: автомобильного, железнодорожного и речного. В прошлом году уже начали проводиться предпроектные проработки, это не просто слова", — сказал Хохлов.

По данным администрации Обского бассейна внутренних водных путей, в 2017 году почти 80% перевезенных грузов приходилось на строительные материалы. В 2018 году, по предварительному прогнозу судовладельцев, планы остаются на уровне прошлого года, увеличения пока не ожидается.