Ещё
Пропуск товаров через госграницу упростят
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пропуск товаров через госграницу упростят 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Таможенные органы на пунктах пропуска госграницы получат полномочия по проведению ветеринарного, карантинного фитосанитарного и санитарно-карантинного контроля в полном объёме. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.
Первоначально проводить данные виды проверок они будут в виде эксперимента. Он будет проводиться в автомобильных пунктах пропуска Пограничном (российско-китайский участок государственной границы) и Шумилкине (российско-эстонский участок государственной границы), а также в морском пункте пропуска Находке.
«По итогам проведения эксперимента будут рассмотрены вопросы целесообразности распространения его результатов на другие пункты пропуска», — указано в пояснительной записке к законопроекту.
По данным Правительства, указанная инициатива позволит ускорить пропуск товаров и транспортных средств через госграницу «при сохранении всех установленных законодательством видов государственного контроля».
Парламентская газета: последние новости
Сочинские таксисты объявляют забастовку В Узбекистане готовят разовую амнистию для самостроев СМИ: США направили двух эсминцев в сторону Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе150
Улюкаев удивил тюремным досугом68
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому115
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ85
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода102
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение