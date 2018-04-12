Пропуск товаров через госграницу упростят

Таможенные органы на пунктах пропуска госграницы получат полномочия по проведению ветеринарного, карантинного фитосанитарного и санитарно-карантинного контроля в полном объёме. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

Первоначально проводить данные виды проверок они будут в виде эксперимента. Он будет проводиться в автомобильных пунктах пропуска Пограничном (российско-китайский участок государственной границы) и Шумилкине (российско-эстонский участок государственной границы), а также в морском пункте пропуска Находке

«По итогам проведения эксперимента будут рассмотрены вопросы целесообразности распространения его результатов на другие пункты пропуска», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

По данным Правительства, указанная инициатива позволит ускорить пропуск товаров и транспортных средств через госграницу «при сохранении всех установленных законодательством видов государственного контроля».