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Муниципалитетам предложили самостоятельно определять стратегическое планирование
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Муниципалитетам предложили самостоятельно определять стратегическое планирование 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Органы местного самоуправления должны самостоятельно принимать решения по номенклатуре и объёму разрабатываемых документов стратегического планирования на местном уровне.
Соответствующая поправка в Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» внесена на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с членом Комитета палаты по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимиром Евлановым.
Как сказано в пояснительной записке к документу, который есть в распоряжении «Парламентской газеты», в настоящее время эффективное функционирование системы стратегического планирования имеет ключевое значение в развитии государства, поскольку решает задачи повышения качества жизни населения, роста экономики и обеспечения безопасности страны.
Парламентарии указывают, что те из муниципалитетов, которые разработали и перешли на работу по принципу стратегического планирования, уже показали высокий уровень социально-экономического развития и обладают большой инвестиционной привлекательностью.
Вместе с тем система стратегического планирования как в целом, так и применительно к муниципальному уровню стратегического планирования является неоднородной, полагают депутаты.
Одной из основных причин такой неоднородности является отсутствие в федеральном законе чётких требований к документам стратегического планирования, разрабатываемым на муниципальном уровне. Органы местного самоуправления не имеют конкретных целевых и методических ориентиров для разработки собственных актов.
После появления подобных документо, законодательно оформленных на федеральном уровне, число успешных муниципалитетов, использующих принципы стратегического планирования, заметно возрастёт.
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