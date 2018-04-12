Муниципалитетам предложили самостоятельно определять стратегическое планирование

Органы местного самоуправления должны самостоятельно принимать решения по номенклатуре и объёму разрабатываемых документов стратегического планирования на местном уровне.

Соответствующая поправка в Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» внесена на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с членом Комитета палаты по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимиром Евлановым

Как сказано в пояснительной записке к документу, который есть в распоряжении « Парламентской газеты », в настоящее время эффективное функционирование системы стратегического планирования имеет ключевое значение в развитии государства, поскольку решает задачи повышения качества жизни населения, роста экономики и обеспечения безопасности страны.

Парламентарии указывают, что те из муниципалитетов, которые разработали и перешли на работу по принципу стратегического планирования, уже показали высокий уровень социально-экономического развития и обладают большой инвестиционной привлекательностью.

Вместе с тем система стратегического планирования как в целом, так и применительно к муниципальному уровню стратегического планирования является неоднородной, полагают депутаты.

Одной из основных причин такой неоднородности является отсутствие в федеральном законе чётких требований к документам стратегического планирования, разрабатываемым на муниципальном уровне. Органы местного самоуправления не имеют конкретных целевых и методических ориентиров для разработки собственных актов.

После появления подобных документо, законодательно оформленных на федеральном уровне, число успешных муниципалитетов, использующих принципы стратегического планирования, заметно возрастёт.