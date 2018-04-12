В Красноярске в 2020 году появится гольф-комплекс

ТАСС , 12 апреля. Гольф-комплекс стоимостью 1 млрд рублей построят в Красноярске , соответствующее соглашение подписано на Красноярском экономическом форуме.

Подписи под документом поставили глава Красноярска Сергей Еремин и директор местного фонда развития физической культуры и спорта Леонид Иванов , передает корреспондент ТАСС. Соглашение касается сотрудничества сторон в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству гольф— комплекса на территории Красноярска. Проект планируется реализовать в 2018-2020 годах.

"Комплекс включает в себя несколько площадок, на базе комплекса будет восемнадцатилуночное поле для гольфа, гольф-академия с тренировочным полем, ландшафтный парк, на основе которого планируется сформировать гармоничную зону отдыха с прогулочными, пешеходными, велосипедными дорожками", — сказал Иванов после подписания соглашения.

Он уточнил, что в настоящее время гольф-комплекс проектируется, идет процесс оформления земельных участков. Общий объем финансирования — около 1 млрд рублей.

Иванов добавил, что гольф-комплекс станет частью зеленого пояса города.