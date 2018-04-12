Евгений Кузнецов: «Напряженные отношения России и США напрямую меня не касаются»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» отметил, что в клубе хорошо относятся к русским. По словам игрока, сложная политическая обстановка между Россией США его не касается.

— Как вас касается то, что между Россией и США сейчас очень напряженные отношения?

— Меня никак напрямую не касается. По телевизору слышу, что говорят, но, к счастью, мне повезло с окружением. Ни друзья, ни коллеги по работе ни разу не поднимали эту тему, не вспоминали о том, что я из России.

— Знаю, что в каких-то клубах к российским игрокам стали относиться прохладнее.

— Но только не у нас. К «Вашингтону» никаких вопросов. В нынешнем сезоне Кузнецов провел за «Кэпиталз» 79 матчей, в которых набрал 83 (27+56) очков.

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