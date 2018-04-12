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Евгений Кузнецов: «Напряженные отношения России и США напрямую меня не касаются»
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Евгений Кузнецов: «Напряженные отношения России и США напрямую меня не касаются» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» отметил, что в клубе хорошо относятся к русским. По словам игрока, сложная политическая обстановка между Россией и США его не касается.
— Как вас касается то, что между Россией и США сейчас очень напряженные отношения?
— Меня никак напрямую не касается. По телевизору слышу, что говорят, но, к счастью, мне повезло с окружением. Ни друзья, ни коллеги по работе ни разу не поднимали эту тему, не вспоминали о том, что я из России.
— Знаю, что в каких-то клубах к российским игрокам стали относиться прохладнее.
— Но только не у нас. К «Вашингтону» никаких вопросов. В нынешнем сезоне Кузнецов провел за «Кэпиталз» 79 матчей, в которых набрал 83 (27+56) очков.
Полная версия интервью с Евгением Кузнецовым
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