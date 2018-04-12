В центре Севастополя закроют крупный рынок на месте стадиона 

Суд поставил точкуКак сообщил глава департамента имущественных и земельных отношений Севастополя Рустэм Зайнуллин, имущественный комплекс стадиона истребован из незаконного владения ООО «ПФК Севастополь». В 2017 году решения в пользу города вынесли Арбитражный суд Севастополя и 21 арбитражный апелляционный суд, а в феврале 2018 года с ними согласился Арбитражный суд Центрального округа. Городу возвращены прожекторные мачты, трибуны, билетные кассы, подсобные помещения, гаражи. Кроме этого, через суд возвращен земельный участок площадью 20,5 гектара с целевым назначением «для обслуживания стадиона „Чайка“, предоставленный в постоянное пользование общественной организации „ФК „Чайка“ в 1993 году. Фактически земельный участок используется в качестве универсального рынка, где, по данным чиновников, около 900 торговых мест. — Правительство Севастополя рассчитывает, что в результате этих действий и участок, и объекты будут использовать по целевому назначению, — заявил Зайнуллин. — Учитывая, что поблизости начинается реконструкция стадиона имени 200-летия Севастополя и ведется строительство ледовой арены, новый спортивный объект гармонично впишется в этот комплекс. Главный вопрос сейчас — что делать с торговцами. По разным оценкам, их от одной до полутора тысяч. Хотя сам рынок выглядит непрезентабельно, для жителей центральной части Севастополя — это единственное место, где можно купить продукты по низким ценам. Часть территории занимает радиорынок, рядом в разномастных павильонах торгуют промтоварами и продуктами, а овощи и фрукты продают в открытых рядах и прямо с машин — оптом. Навести порядок на „Чайке“ городские власти пытались не раз, но дальше нагоняев бабушкам с пучками петрушки дело не шло. Теперь правительство Севастополя настроено решительно. Зайнуллин отметил, что на бывшем стадионе находятся несколько капитальных торговых павильонов, оформленных в частную собственность, хотя вопрос использования земли не урегулирован. — Надо найти решение, которое исключит конфликт интересов, — считает Зайнуллин. — Могут быть разные варианты, от изъятия этих объектов и компенсации по рыночной стоимости до обращения в суд, признания права собственности недействительным и сноса. Платят налогиБольшинство торговых объектов на „Чайке“ — нестационарные. Раз участком теперь распоряжается город, они могут пойти под снос без суда, по решению комиссии. По данным главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя, на этом рынке работают более 500 предпринимателей, и все незаконно. — Большинство торговцев никак не урегулировали свои договорные отношения с городом, идет прямая торговля из рук в руки без уплаты налогов, — утверждает замначальника профильного управления Денис Ильин. Однако данные УФНС Севастополя его слова опровергают. В 2017 году на территории комплекса „Чайка“ официально вели деятельность 402 индивидуальных предпринимателя и шесть юрлиц. У 96 налогоплательщиков были трудоустроены 693 наемных работника. В бюджет Севастополя индивидуальные предприниматели перечислили 22,5 миллиона рублей, юрлица — 4,6 миллиона. В государственные внебюджетные фонды — 22 и 4,7 миллиона рублей страховых взносов соответственно. То есть объявить предпринимателей „Чайки“ нелегалами чиновник явно поспешил. Денис Ильин признает, что юридически территория всегда была спортплощадкой, а не рынком, но при этом готов отдать ее подведомственному ГУПу „УК оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя“. Дескать, так можно будет перевести торговцев в законодательное поле. Другой вариант — выделить места предпринимателям на рынках ГУПа. Самих торговцев перспектива переезда не устраивает. Отработав на „Чайке“ по 15-20 лет, они не смогут начать бизнес с нуля на новом месте. Заработок у них довольно скромный, а для новой торговой точки нужны деньги. Да и поедут ли за ними постоянные покупатели — большой вопрос. Место для спортаЭкс-владелец комплекса „Чайка“, председатель федерации футбола Севастополя Александр Красильников надеется, что решение арбитражных судов отменит Верховный суд РФ, куда он отправил документы. А если имущество у него все же заберут, предприниматель намерен судиться и требовать компенсацию от 200 до 300 миллионов рублей. Он говорит, что в 2006 году выкупил „Чайку“ у города за сумму, эквивалентную миллиону долларов, чтобы построить новый стадион для ПФК „Севастополь“. Суды признали эту сделку ничтожной, поскольку за 11 лет владелец стадиона ничего на нем не построил. Красильников объясняет — на то были веские причины. Из-за соседства с 1-й горбольницей и возможного шума строить стадион решили в другом месте. В 2008 году в договор купли-продажи внесли изменения и обязали владельца построить на „Чайке“ торговый комплекс с 30 процентами спортивных площадей. Он подготовил проект, но возникло новое препятствие — нельзя было менять назначение земли у спортивных объектов. Поэтому стройка так и не началась. После 2014 года предприниматель попытался оформить землю, но вместо этого получил судебные иски. — В городе серьезная проблема с оформлением собственности, — говорит Александр Красильников. — У меня есть объекты кроме „Чайки“, и на них я тоже не могу зарегистрировать права, а значит, не могу их использовать. В таком положении оказалось множество местных жителей. Предприниматель признает: рынок не украшает город, его давно пора убрать. Он предложил перестроить его на основе государственно-частного партнерства — бизнес вложит средства в создание современных торговых площадей, а город — в спортивные объекты. Глава департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Марина Ракова пояснила, что по действующему и проектируемому генплану территория „Чайки“ относится к зоне общественно-деловой застройки ОД-2. Здесь можно разместить деловую, общественную, коммерческую недвижимость и даже жилье. — С одной стороны — интересы предпринимателей, с другой — города, в таком состоянии территория в центре не должна оставаться, — говорит Ракова. — Город должен выбрать для этого места функцию, которая будет востребована и при этом не нарушит транспортную инфраструктуру центральной части Севастополя. По итогам депутатских слушаний поступили предложения разместить на территории „Чайки“ дворец спорта, торговый комплекс, крытый рынок, культурный центр, бизнес-инкубатор, перехватывающую парковку, новый корпус больницы или сквер. К обсуждению будущего этой территории власти обещают привлечь общественность, а прежде чем принимать решение, провести конкурс концепций. Ясно одно — рынка „Чайка“ в прежнем виде уже не будет. МнениеТатьяна Вусатенко, депутат Заксобрания Севастополя:— Разгрузить этот объект давно пора — фуры с товаром разрушают дороги, не дают спать местным жителям. При этом затраты предпринимателям надо компенсировать. Спортивное назначение участка менять нельзя. В 90-е многие были вынуждены уйти торговать, чтобы выжить. Это в прошлом. Если мы хотим вырастить достойное молодое поколение, мы должны думать и о физической культуре в том числе. КстатиВосстановить стадион невозможно. Начальник управления по делам молодежи и спорта Севастополя Сергей Резниченко сообщил, что участок не соответствует требованиям действующего свода правил Минстроя России. К тому же рядом, в Загородной балке, будет построен спорткомплекс имени 200-летия Севастополя со стадионом на 3,5 тысячи мест и 50-метровым бассейном. Зато у города большая потребность в залах для гимнастики, борьбы, игровых видов спорта — их и предложено разместить на „Чайке“.