Северо-Западный филиал розничного бизнеса ВТБ возглавит Сергей Кульпин

"Перед новым руководством стоят высокие задачи по наращиванию объемов розничного бизнеса ВТБ на Северо-Западе. Сергей Кульпин обладает большим опытом работы на динамично развивающемся уральском рынке. Возглавляемый им филиал в разы нарастил объемы бизнеса, сделав бренд ВТБ одним из сильнейших на уральском рынке. Уверен, что под его руководством банк выйдет на новый качественный уровень и вновь займет лидирующие позиции на Северо-Западе", — приводится в сообщении комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова

По результатам 2017 года на рынке кредитов физлицам розничный бизнес ВТБ на Северо-Западе занял 19,5%, привлеченных средств — 14,5%. Кредитный портфель превысил 164 миллиарда рублей, портфель привлечённых средств — 340 миллиардов рублей.