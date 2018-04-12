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Северо-Западный филиал розничного бизнеса ВТБ возглавит Сергей Кульпин
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Северо-Западный филиал розничного бизнеса ВТБ возглавит Сергей Кульпин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Правление ВТБ приняло решение назначить управляющим розничного бизнеса Северо-Западного филиала ВТБ Сергея Кульпина, ранее занимавшего аналогичную должность в Екатеринбурге, говорится в сообщении банка.
Решение вступит в силу с даты согласования его кандидатуры в ЦБ РФ. Михаил Иоффе, ранее возглавлявший филиал в Санкт-Петербурге, покидает Группу ВТБ с 20 апреля.
"Перед новым руководством стоят высокие задачи по наращиванию объемов розничного бизнеса ВТБ на Северо-Западе. Сергей Кульпин обладает большим опытом работы на динамично развивающемся уральском рынке. Возглавляемый им филиал в разы нарастил объемы бизнеса, сделав бренд ВТБ одним из сильнейших на уральском рынке. Уверен, что под его руководством банк выйдет на новый качественный уровень и вновь займет лидирующие позиции на Северо-Западе", — приводится в сообщении комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.
По результатам 2017 года на рынке кредитов физлицам розничный бизнес ВТБ на Северо-Западе занял 19,5%, привлеченных средств — 14,5%. Кредитный портфель превысил 164 миллиарда рублей, портфель привлечённых средств — 340 миллиардов рублей.
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