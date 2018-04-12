Изменения в границы судебных участков внесены в Петрозаводске

Петрозаводский горсуд напоминает, что иск, поданный с нарушением правил подсудности, подлежит возвращению без рассмотрения по существу.

Сергей Величко. Гражданам и организациям необходимо иметь ввиду, что с 15.04.2018 (фактически с 16.04.18, т.к. 15.04-вс) при обращении к мировым судьям г. Петрозаводска с исковыми и иными заявлениями в порядке гражданского, административного и уголовного судопроизводства необходимо учитывать внесенные изменения в границы судебных участков, сообщает помощник председателя Петрозаводского городского суда Республики Карелия

В соответствии с общим правилом территориальной подсудности по гражданским делам (ст. 28 ГПК РФ ), то есть правилу, предопределяющему то, к которому из 14-ти мировых судей г. Петрозаводска следует обращаться гражданину с иском в порядке гражданского судопроизводства, иск предъявляется по месту жительства ответчика. Иск, поданный с нарушением правил подсудности (п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ) подлежит возвращению без рассмотрения по существу.

Следовательно, для того, чтобы иск был принят к производству мирового судьи необходимо соблюсти правила территориальной подсудности, что, в свою очередь, невозможно, если гражданин не обладает актуальной информацией о границах соответствующего судебного участка.

Изменения в границы судебных участков внесены Законом Республики Карелия от 04.04.2018 № 2228-ЗРК «О внесении изменения в Закон Республики Карелия „О судебных участках и должностях мировых судей в Республике Карелия“ (опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 05.04.2018, № 1000201804050002).

Изменения касаются границ судебных участков г. Петрозаводска, в частности:

— расширены границы судебных участков № 2, № 9 и № 13;

— уменьшены территории судебных участков № 4, № 6, № 12 и № 14;

— изменены границы судебных участков № 5, № 7 и № 10.

Границы судебных участков, нагрузка на мировых судей которых наиболее близка к средней по судебному району (судебные участки № 1, №3, № 8 и №11 г. Петрозаводска), оставлены без изменений.

При определении границ судебных участков учтено появление в пределах Петрозаводского городского округа новых адресных объектов, а также крупных торговых центров.

Ознакомиться с детальной информацией об улицах и домах, включенных в состав судебных участков г. Петрозаводска, для правильного определения территориальной подсудности дел можно на сайте Петрозаводского горсуда.