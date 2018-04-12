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Творческий мастер-класс провели в Доме культуры Дружба
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Творческий мастер-класс провели в Доме культуры Дружба 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: Дом культуры «Дружба»
Сотрудники Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское 11 апреля провели мастер-класс «Весенняя мастерская». Мероприятие посетило более пяти человек.
— Для наших юных гостей встречи была подготовлена обширная программа. Ребята смогли не только принять участие в творческом уроке по рисованию «Мой удивительный мир», но и освоить азы аппликации. Темой мероприятия стала наступившая весна. Ребята помогали друг другу и создали интересную композицию, — прокомментировали методисты Дома культуры «Дружба».
Они добавили, что такие творческие встречи в стенах учреждения проходят на регулярной основе.
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