Творческий мастер-класс провели в Доме культуры Дружба

Фото: Дом культуры «Дружба»

Сотрудники Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское 11 апреля провели мастер-класс «Весенняя мастерская». Мероприятие посетило более пяти человек.

— Для наших юных гостей встречи была подготовлена обширная программа. Ребята смогли не только принять участие в творческом уроке по рисованию «Мой удивительный мир», но и освоить азы аппликации. Темой мероприятия стала наступившая весна. Ребята помогали друг другу и создали интересную композицию, — прокомментировали методисты Дома культуры «Дружба».

Они добавили, что такие творческие встречи в стенах учреждения проходят на регулярной основе.