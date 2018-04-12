В Москве отремонтируют музыкальную школу имени Глиэра

МОСКВА , 12 апр — РИА Недвижимость. Власти Москвы ищут подрядчика для завершения ремонта детской музыкальной школы имени Рейнгольда Глиэра, говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике.

Здание музыкальной школы на Большой Якиманке построено в 1906 году по проекту архитектора Александра Никифорова и имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Здание находится в неудовлетворительном состоянии, с 2014 года оно закрыто из-за незавершенного капитального ремонта.

Определить подрядчика для завершения ремонта должен конкурс с ограниченным участием, заявки на участие в нем принимаются до 3 мая. Начальная стоимость контракта составляет 220 миллионов рублей, говорится в сообщении.

Как указывается в нем, победителю конкурса предстоит в течение года провести цементацию фундамента, усиление проемов и перекрытий, реставрацию кирпичной кладки и фасадов, кровельные работы, воссоздание дверных и оконных блоков, реставрационные работы по интерьерам, а также замену всех инженерных коммуникаций.