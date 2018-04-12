ОП предложила объявить День космонавтики праздничным выходным

Общественная палата России снова предложит сделать День космонавтики праздничным выходным днем. Об этом НСН сообщила член Общественной палаты Диана Гурцкая. Она отметила, что в 2017 году общественники уже обращали в правительство с аналогичным предложением, однако, оно не поддержало инициативу. По словам Гурцкой, это «крайне несправедливо».

«После Великой Победы 1945 года, полет Юрия Гагарина в космос — второе по значимости для всего человечества событие XX века. В мае 2018 года будет сформировано новое Правительство России. И мы вновь обратимся с нашим предложением», — заявила она.

Член Общественной палаты отметила, что если правительство идею снова не поддержит, что будет создана инициативная группа по проведению всероссийского референдума.

«Уверена, что мы легко соберём два миллиона необходимых подписей и подавляющее большинство граждан поддержат нас в этом вопросе», — считает Гурцкая.