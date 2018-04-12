Создатели мультфильмов получат налоговые льготы до 2023 года

Компании, занимающиеся созданием мультипликационных и анимационных фильмов, будут платить пониженные страховые взносы в ПФР и другие фонды. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении на пленарном заседании 12 апреля.

Законодательная инициатива разработана Правительством по поручению главы государства и направлена на создание условий для развития российской анимационной отрасли и повышение её конкурентоспособности.

После вступления закона в силу российские организации, осуществляющие производство и реализацию произведённой ими аудиовизуальной анимационной продукции, в течение пяти лет будут иметь льготный тариф страхового взноса в Пенсионный фонд в размере 8 процентов.

Ожидается, что реализация закона снизит для мультипликаторов себестоимость анимационной продукции, а также привлечёт высококвалифицированные кадры из смежных областей, например IT-сферы.