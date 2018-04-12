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Создатели мультфильмов получат налоговые льготы до 2023 года
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Создатели мультфильмов получат налоговые льготы до 2023 года 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Компании, занимающиеся созданием мультипликационных и анимационных фильмов, будут платить пониженные страховые взносы в ПФР и другие фонды. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении на пленарном заседании 12 апреля.
Законодательная инициатива разработана Правительством по поручению главы государства и направлена на создание условий для развития российской анимационной отрасли и повышение её конкурентоспособности.
После вступления закона в силу российские организации, осуществляющие производство и реализацию произведённой ими аудиовизуальной анимационной продукции, в течение пяти лет будут иметь льготный тариф страхового взноса в Пенсионный фонд в размере 8 процентов.
Ожидается, что реализация закона снизит для мультипликаторов себестоимость анимационной продукции, а также привлечёт высококвалифицированные кадры из смежных областей, например IT-сферы.
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