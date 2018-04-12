Музейные комплексы «Россия — моя история», способствующие патриотическому воспитанию молодежи, могут появиться во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа. С таким предложением выступил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Пока в округе действует два таких исторических парка.
«Я хочу выступить с предложением: создать комплексы «Россия — моя история» во всех субъектах нашего округа, и думаю, меня поддержат мои коллеги — главы регионов СКФО», — заявил Темрезов.
Он отметил, что такие музейные комплексы на территории СКФО сейчас работают в Ставропольском крае и Дагестане и пользуются большой популярностью, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства КЧР.
По словам главы региона, в Карачаево-Черкесии уделяется большое внимание вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. К этой работе привлекаются представители духовенства и общественных организаций, большой вклад вносят также молодежные организации.
Ранее стало известно о планах строительства исторического парка «Россия — моя история» в ингушской Назрани. Его планируют открыть в 2020 году по образцу ставропольского парка.
«Россия — моя история» — мультимедийный комплекс, в котором представлена история России с древнейших времен до наших дней. Информация подается посетителям при помощи современных технологий — панорамных кинотеатров, видеостен, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций.
Первый подобный комплекс в рамках федерального проекта появился в 2015 году в Москве. Затем его филиалы появились в двух десятках административных центров регионов России, в том числе в Ставрополе и Махачкале.