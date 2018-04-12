Студенты МГТУ стали участниками профилактической акции «Дети России — 2018»

10 апреля в Политехническом колледже МГТУ прошло заседание круглого стола «Вместе против наркотиков», направленное на пропаганду здорового образа жизни и формирование негативного отношения к потреблению наркотиков.

Мероприятие было проведено в рамках реализации Всероссийской акции «Дети России-2018», которая проводится на территории Республика Адыгея с 1 апреля.

«В ходе мероприятия обсуждались вопросы, волнующие не только взрослых, но и молодежь. Представители наркологического диспансера говорили о влиянии наркотиков на организм человека, о наркозависимости и ее последствиях. Интересной и познавательной информацией делились сотрудники по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Адыгея», рассказали в пресс-службе МГТУ.

Студенты узнали о ситуации по распространению наркомании в республике, о проводящихся мероприятиях по профилактике употребления наркотиков, а также о результатах деятельности сотрудников полиции в раскрытии преступлений, связанных с наркотиками.

После просмотра фильма «Вся правда о наркотиках» студенты и сотрудники МВД обсудили актуальные, волнующие и острые вопросы последствий потребления наркотиков.