Ещё
Студенты МГТУ стали участниками профилактической акции «Дети России — 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студенты МГТУ стали участниками профилактической акции «Дети России — 2018» 

АиФ Адыгея 1 час назад
10 апреля в Политехническом колледже МГТУ прошло заседание круглого стола «Вместе против наркотиков», направленное на пропаганду здорового образа жизни и формирование негативного отношения к потреблению наркотиков.
Мероприятие было проведено в рамках реализации Всероссийской акции «Дети России-2018», которая проводится на территории Республика Адыгея с 1 апреля.
«В ходе мероприятия обсуждались вопросы, волнующие не только взрослых, но и молодежь. Представители наркологического диспансера говорили о влиянии наркотиков на организм человека, о наркозависимости и ее последствиях. Интересной и познавательной информацией делились сотрудники по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Адыгея», рассказали в пресс-службе МГТУ.
Студенты узнали о ситуации по распространению наркомании в республике, о проводящихся мероприятиях по профилактике употребления наркотиков, а также о результатах деятельности сотрудников полиции в раскрытии преступлений, связанных с наркотиками.
После просмотра фильма «Вся правда о наркотиках» студенты и сотрудники МВД обсудили актуальные, волнующие и острые вопросы последствий потребления наркотиков.
АиФ Адыгея: последние новости
В Майкопе подвели итоги конкурса на лучшую организацию праздничной торговли В Адыгее увеличился уровень трудоустройства инвалидов В Майкопе продолжается ремонт «убитых» дорог
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе153
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому115
Улюкаев удивил тюремным досугом68
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ92
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода105
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение