В Сочи замечен первый орел-карлик

МОСКВА , 12 апр — РИА Новости . Этой весной многие птицы прилетают в Кавказский государственный природный биосферный заповедник рекордно рано, сообщает официальный сайт природоохранной территории.

Черный стриж прилетел раньше на два дня, полуошейниковая мухоловка — на три, малый подорлик и соловьиный сверчок — на один.

27 марта на территории заповедника появились воронки, 28 марта — варакушки и полуошейниковые мухоловки, 29 марта — малые подорлики, черные стрижи и серощёкая поганка. 1 апреля замечен первый орел-карлик, 4 апреля закричали вертишейки.

Пеночка трещотка

5 апреля в лесу, где только появляются листочки, замечены пеночки-трещотки. 7 апреля после захода солнца впервые закричали сплюшки — насекомоядные совы, прилетевшие с зимовки из Африки. А утром 8 апреля запел еще один африканский зимовщик — южный соловей. 10 апреля появились славка черноголовка и соловьиный сверчок.

Эксперты заповедника поясняют, что смещение сроков прилета наблюдается ежегодно для многих видов птиц. Более раннему пробуждению природы весной способствует глобальное потепление.