Ещё
В Сочи замечен первый орел-карлик
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сочи замечен первый орел-карлик 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Этой весной многие птицы прилетают в Кавказский государственный природный биосферный заповедник рекордно рано, сообщает официальный сайт природоохранной территории.
Черный стриж прилетел раньше на два дня, полуошейниковая мухоловка — на три, малый подорлик и соловьиный сверчок — на один.
27 марта на территории заповедника появились воронки, 28 марта — варакушки и полуошейниковые мухоловки, 29 марта — малые подорлики, черные стрижи и серощёкая поганка. 1 апреля замечен первый орел-карлик, 4 апреля закричали вертишейки.
Пеночка трещотка
5 апреля в лесу, где только появляются листочки, замечены пеночки-трещотки. 7 апреля после захода солнца впервые закричали сплюшки — насекомоядные совы, прилетевшие с зимовки из Африки. А утром 8 апреля запел еще один африканский зимовщик — южный соловей. 10 апреля появились славка черноголовка и соловьиный сверчок.
Эксперты заповедника поясняют, что смещение сроков прилета наблюдается ежегодно для многих видов птиц. Более раннему пробуждению природы весной способствует глобальное потепление.
РИА Новости: последние новости
Якунин объяснил причину "неприязни Меркель к русским" В Сочи в тестовом режиме заработала система tax free В Москве и Петербурге начали оформлять чеки по системе tax free
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе153
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому115
Улюкаев удивил тюремным досугом68
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ92
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода105
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение