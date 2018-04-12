Религиозные организации Подмосковья могут получить возможность арендовать землю без торгов 

Депутаты Мособлдумы в четверг рассмотрели законопроект, согласно которому на территории муниципалитетов Московской области договоры аренды земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, заключаются без проведения торгов с религиозными организациями и казачьими обществами, передает корреспондент РИАМО.
Согласно документу религиозные организации и казачьи общества смогут таким образом арендовать землю для осуществления сельхозпроизводства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ.
«Комитет предлагает одобрить проект закона и продолжить над ним работать», — сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заключил, что решение было принято и законопроект одобрен.