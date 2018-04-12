Ещё
По миллиону на брата: два скелета динозавров ушли с молотка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По миллиону на брата: два скелета динозавров ушли с молотка 

Мир24 1 час назад
Где купить динозавра? В Париже два гигантских скелета древних рептилий продали на аукционе более чем за миллион евро каждый, сообщает телеканал «МИР 24».
Торги состоялись в аукционном доме «Бинош и Жикелло». Возраст костей молодого аллозавра ученые оценивают в 140 миллионов лет. В длину он достигает 3,8 метров. Скелет собирала команда из трех специалистов, на работу им потребовалось полгода. Другой экспонат — 12-метрового диплодока — реконструировала команда итальянских палеонтологов. Лот ушел с молотка за миллион 180 тысяч евро. Покупатели пожелали сохранить свои имена в тайне.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Туркменистан примет участие в 47-ом заседании МПА СНГ Бойня трех кузенов: кто на самом деле развязал Первую мировую войну? 12 первых рекордов отечественной космонавтики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе154
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому120
Улюкаев удивил тюремным досугом69
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ95
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода105
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение