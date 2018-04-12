По миллиону на брата: два скелета динозавров ушли с молотка

Где купить динозавра? В Париже два гигантских скелета древних рептилий продали на аукционе более чем за миллион евро каждый, сообщает телеканал «МИР 24».

Торги состоялись в аукционном доме «Бинош и Жикелло». Возраст костей молодого аллозавра ученые оценивают в 140 миллионов лет. В длину он достигает 3,8 метров. Скелет собирала команда из трех специалистов, на работу им потребовалось полгода. Другой экспонат — 12-метрового диплодока — реконструировала команда итальянских палеонтологов. Лот ушел с молотка за миллион 180 тысяч евро. Покупатели пожелали сохранить свои имена в тайне.

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