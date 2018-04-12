Рисунки и эскизы военной формы, сделанные царем-Освободителем

В собраниях Государственного архива Российской Федерации4, Музея-заповедника «Царское Село»5 и Библиотеки-Фонда «Русское зарубежье» им. А. И. Солженицына сохранился ряд чрезвычайно любопытных материалов по этой теме. В том числе — акварельные и карандашные рисунки Александра II. Первые из них будущий император делал как учебные, беря за основу работы баталистов-современников.

Позднее, когда цесаревича стали привлекать к участию в работе различных государственных органов и комиссий, среди его бумаг появились карандашные эскизы форменной одежды чинов Отдельного Кавказского корпуса. Одновременно появляются и первые акварельные типажные рисунки6.

Сохранившиеся в собрании Государственного архива РФ собственноручные рисунки Александра II за период 1865-1872 гг. — это 93 изображения генералов, штаб-, обер-офицеров и нижних чинов всех родов войск российской императорской армии, а также частей прусской и австрийской армий, шефами которых являлись русские императоры. Каждый рисунок аккуратно подписан августейшим рисовальщиком с указанием особенностей формы, точной даты и места создания. Необходимо отметить и определенное изящество рисунка, и фактографичность изображения униформы — вплоть до количества галунов на обшлагах и пуговиц на мундирах и шинелях. Причем рисунки охватывают период трех царствований — Александра I, Николая I и самого Александра II, и соответственно войн, которые велись в это время. Парадная и повседневная форма гвардейских и общеармейских частей, эскизы петлиц и галунов (они несколько раз совершенствовались согласно личным пристрастиям императора), основная линейка головных уборов — от треуголок эпохи наполеоновских войн до кепи, в которых русская армия выступила в Балканский поход 1877 года…

Конечно, творческое наследие императора не конкурирует с полотнами его современников-баталистов — Л. И. Киля и А. И. Ладюрнера, К. К. Пиратского и А. И. и Н. А. Зауэрвейдов. Но нельзя не признать: рисунки Александра II являются ценнейшим историческим источником как по истории российского военного костюма, так и для понимания личности Царя-освободителя.